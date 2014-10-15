台湾汇市：台币兑美元近收平盘，外资汇出渐弱或有机会趋升

* 台币于区间内游走，但买气不弱

* 外资汇出力道不明显，台币有机会偏升测试

* 明日实质交易估计在30.350-30.420

路透台北10月15日 - 台币兑美元 周三近收平盘，实质交易区间也和上日几无差别。虽然台湾股市今日重挫，但外资在盘中的汇出力道不大，短线美元的卖压反而较重，台币短线或有机会稍偏升整理。

汇银人士指出，台币价格在盘面上虽然变动不大，但盘中美元卖压似乎较为沉重，美元买盘相对疲弱，央行并进场提供流动性，以平抑台币价格。观察外资盘中买卖双向承作，预估大幅汇出可能性较低，加计出口商抛汇持续，明日台币或有机会测试上周四的高点30.351元。

〞从技术线型来看，(美元)卖方力量慢慢聚集，除非有很大的原因，到这里休息一下修正是有机会。〞一位外资银行交易员说。

该交易员指出，美元指数 接下来上行的力道或慢慢缩小，但一旦回档下跌，力道则会加大，这也是市场需要注意的地方。加上邻近韩元 今日也止跌回升，都提供台币相对支撑力道。

另名本地大型银行交易员认为，台币在上个月的激情之后，这个月或进入休息整理阶段，但韩元和人民币 近期在区间带有偏升走势，台币可望随之位移。只是央行希望台币走势稳定的态度不变，台币升值幅度估不会太大，若韩元升抵1,060，台币短线将有机会先测30.350位置。

他们预估，台币明日波动区间估落在30.350-30.420。台币今日主要交易区间在30.391-30.419，上日交易区间在30.390-30.418。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价较上日略有收敛；一个月远汇报价 尾盘在30.375/30.389左右，上日纽约盘收在30.400。

台湾股市周三明显收低，加权股价指数 创近七个月低位。外资及陆资在台股卖超35.16亿台币，连续七个交易日卖超共计235.80亿台币；外资在台指期净空单余额为2万392口，较上日增加1,377口。

多数亚洲新兴货币周三小幅下跌，因忧心全球经济成长放缓，不过韩元兑美元小幅上涨，虽然韩国央行降息，但未透露出其是否打算进一步降息。

本周全球重要经济事件与数据包括：

10/15(三)：美国最终需求生产者物价指数(PPI)、美国8月企业库存、美联储发布经济状况褐皮书；

10/16(四)：美国9月工业生产、美国10月NAHB房屋市场指数、费城联储制造业指数、路透短观调查10月日本制造业景气判断指数、欧元区8月贸易收支、9月HICP终值；

10/17(五)：美国9月房屋开工及建筑许可、美联储主席叶伦在波士顿一场讨论会发表演说。

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