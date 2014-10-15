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市场报道 | 2014年 10月 15日 星期三 14:08 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国陷入低通胀折射实体经济承压

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* 澳元/美元涨0.21%，美元/日圆升0.26%，欧元/美元下挫0.10%，美元/韩元跌0.1%

* 日股日经指数涨0.93%，沪综指升0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.28%，10年期美债收益率报2.2255%

* 中国9月CPI涨幅重返“1时代”并创逾四年半低点，宽松政策仍将加码

* 香港政府高层称，对示威者使用不当武力的警务人员，已经被调离现有岗位。有关事件引起部分立法会议员和公众的愤怒。 (完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)
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