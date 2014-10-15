《汇市简讯》欧洲盘初：中国陷入低通胀折射实体经济承压

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
0557GMT
* 澳元/美元涨0.21%，美元/日圆升0.26%，欧元/美元下挫0.10%，美元/韩元跌0.1%
* 日股日经指数涨0.93%，沪综指升0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.28%，10年期美债收益率报2.2255%
* 中国9月CPI涨幅重返“1时代”并创逾四年半低点，宽松政策仍将加码
* 香港政府高层称，对示威者使用不当武力的警务人员，已经被调离现有岗位。有关事件引起部分立法会议员和公众的愤怒。 (完)
(编译 于春红; 审校 艾茂林)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。