台湾股市：收创近七个月低位，台指期偏空结算与食安风暴扩大

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
路透台北10月15日 - 台湾股市周三明显收低，加权股价指数 创近七个月低位。分析师称，主要因外资压低结算10月台指期货，且食安风暴有进一步扩大趋势。
台湾加权股价指数 跌1.29%或112.88点至8,655.51点，前低为3月24日的8,605.38点；今日成交初值 为1,016.94亿台币，上交易日修正后为744.18亿。
〞这周已下杀第二根了，从9,593点已回档近千点，趋势转向空方。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。
他认为，今日大盘成交量再度扩增至逾1,000亿台币，显示周一进场低接的买盘停损杀出，上档套牢压力也更加沉重。不过台股短线酝酿负乖离过大的跌深反弹动能，若台积电 明日业绩说明会的结果好于预期，指数就有弹升的机会。
但简伯仪也提醒，由于趋势转空，对反弹行情不能期待过大。指数顶多反弹至8,861点附近的年线，就会遭逢庞大解套卖压。
继顶新集团爆出黑心油丑闻后，今日南侨化工 也传出疑以食用油混工业用油事件，股价随即被打落51.9台币跌停价。
台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超23.18亿台币，连续六个交易日卖超共计200.64亿台币；台湾期货交易所最新资料则显示，上日外资在台指期的净空单余额为1万9,015口，较上日净空单2万1,409口减少2,394口。(完)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)