台湾股市：收创近七个月低位，台指期偏空结算与食安风暴扩大

路透台北10月15日 - 台湾股市周三明显收低，加权股价指数 创近七个月低位。分析师称，主要因外资压低结算10月台指期货，且食安风暴有进一步扩大趋势。

台湾加权股价指数 跌1.29%或112.88点至8,655.51点，前低为3月24日的8,605.38点；今日成交初值 为1,016.94亿台币，上交易日修正后为744.18亿。

〞这周已下杀第二根了，从9,593点已回档近千点，趋势转向空方。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他认为，今日大盘成交量再度扩增至逾1,000亿台币，显示周一进场低接的买盘停损杀出，上档套牢压力也更加沉重。不过台股短线酝酿负乖离过大的跌深反弹动能，若台积电 明日业绩说明会的结果好于预期，指数就有弹升的机会。

但简伯仪也提醒，由于趋势转空，对反弹行情不能期待过大。指数顶多反弹至8,861点附近的年线，就会遭逢庞大解套卖压。

继顶新集团爆出黑心油丑闻后，今日南侨化工 也传出疑以食用油混工业用油事件，股价随即被打落51.9台币跌停价。