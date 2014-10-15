《中国债市每日综述》通胀无忧现券延续强势，预期宽松后市长期看好

* 通胀无忧为进一步放松提供空间，现券延续强势

* 利率互换因已处低位，跌幅明显逊色

* 政策宽松预期有增无减，债市长期看好

* 回购成交再上台阶，至1.1万亿元上方

路透上海10月15日 - 最新公布的中国9月CPI涨幅创下逾四年半新低，银行间债市周三现券收益率继续大幅下行，新债发行亦维持火热，而利率互换(IRS)则因已处低位，跌幅明显逊色。

通胀无忧，加之经济仍承压，打开对未来货币政策进一步放松想像空间，后市长期向好。在此情况下，即使短期内现券收益率出现反弹，但预计压力也有限。

中国9月CPI涨幅重返“1时代”并创逾四年半低点，食品和非食品价格涨幅双双回落，再加上PPI同比和环比跌幅均进一步扩大，凸显实体经济层面需求不足，经济仍面临下行压力。

上海一银行交易员称，继上日后，早盘金融债等收益率继续走低近10个基点(bp)，午后跌势渐止，并微幅收窄。

“(收益率)反弹压力不大，上面N多人等着买。”他认为。

剩余期限约9.69年的国债140012券 最新报价收益率3.86%/3.78%，上日尾盘在3.90%/3.87%。

北京一银行交易员也表示，按目前市场心态，现券收益率盘整消化跌幅的可能性较大，很难出现强力反弹。

今日新债发行市场也需求火热。财政部续发行的10年固息国债，中标收益率为3.7773%，远低于此前3.89%的市场预测均值。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日涨幅缩减，收在95.29元，较上日结算价涨0.088元人民币，或0.09%。

**主要回购利率续降，成交规模再上台阶**

银行间资金市场周三主要回购利率 全线下行，资金供给仍不改充裕局面；央行昨日再度下调正回购利率，宽松政策预期更趋坚定的同时，亦为资金面保驾护航。

交易员并指出，在正回购利率再降后，今日回购利率开盘价也跟随小幅走低，继续释放引导资金价格下行的信号，预计回购利率后市仍将维持缓步震荡下滑的态势。

成交量方面，在上日超过万亿元的基础上，周三回购成交再上新阶，至11,336亿元。

“挺松的，整体感觉跟前两天没什么本质区别，现在大家都比较乐观，（央行政策信号）已经很明确了，”北京一银行交易员称。

上海一银行交易员谈到，由于十一假期因素，本月缴税开始时间也相对偏晚，可能未来几日才会陆续展开，但预计对资金面不会形成明显冲击。“（10月）缴准缴了两次，可转债也发过了，也没见到什么影响。”

她并认为，目前市场上的资金供给是充足的，有资金缺口的机构找大行都能顺利补足。但盘中减点成交的并不多，这表明回购利率虽下行之势不改，但低位的动力趋缓，进一步向下破位仍有赖于开盘价的指引以及政策面的进一步刺激。

今日银行间市场质押式回购总成交金额11,336.17亿元，较上日的10,709.16亿元进一步增加；其中，隔夜品种为9,460.50亿元，上日为9,212.41亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5174 2.5474 -3.00 9,460.50

七天 3.0574 3.0719 -1.45 1,471.20

14天 3.2552 3.3262 -7.10 203.25

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8000 2.1000 -30.00 2,957.45

七天 3.3000 3.4000 -10.00 526.51

14天 3.5000 3.3500 +15.00 29.10

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5300 2.6200 -9.00 --

七天 2.9900 3.0100 -2.00 --

14天 3.2400 3.3900 -15.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.4980 2.5380 -4.00 --

七天 2.9800 3.0050 -2.50 --

三个月 4.5255 4.5346 -0.91 --