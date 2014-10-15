路透基点：恒基地产138亿港元再融资案有部分贷款在二级市场出售--TRLPC

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港10月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产开发商--恒基兆业地产有限公司2014年1月签署的138亿港元(17.8亿美元)的再融资贷款中，有5,000万港元在二级市场出售，综合收益为150个基点。
待出售部分来自子弹式贷款中的五年期部分，该笔贷款还包括四年期部分。
四年期和五年期部分的利率分别为较香港银行同业拆息(Hibor)加码97.5和105个基点。每部分贷款都再分为定期贷款和循环信贷。循环信贷有20个基点的承诺费。
在初级市场，四年期和五年期贷款的最高综合收益分别为125基点和135基点，费用分别为110和150个基点。
澳新银行(澳盛银行/ANZ)、中银香港、三菱东京日联银行、东方汇理银行、汇丰控股、瑞穗银行、苏格兰皇家银行和三井住友银行担任牵头行兼簿记行。
借款人为Henderson Land Credit (2014) Ltd，恒基兆业提供担保。(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。