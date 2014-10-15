路透基点：恒基地产138亿港元再融资案有部分贷款在二级市场出售--TRLPC

路透香港10月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产开发商--恒基兆业地产有限公司2014年1月签署的138亿港元(17.8亿美元)的再融资贷款中，有5,000万港元在二级市场出售，综合收益为150个基点。

待出售部分来自子弹式贷款中的五年期部分，该笔贷款还包括四年期部分。

四年期和五年期部分的利率分别为较香港银行同业拆息(Hibor)加码97.5和105个基点。每部分贷款都再分为定期贷款和循环信贷。循环信贷有20个基点的承诺费。

在初级市场，四年期和五年期贷款的最高综合收益分别为125基点和135基点，费用分别为110和150个基点。

澳新银行(澳盛银行/ANZ)、中银香港、三菱东京日联银行、东方汇理银行、汇丰控股、瑞穗银行、苏格兰皇家银行和三井住友银行担任牵头行兼簿记行。

借款人为Henderson Land Credit (2014) Ltd，恒基兆业提供担保。(完)