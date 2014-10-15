《中国企业债发行日程表》--10月15日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *铁路总公司 150 10 10/16招标 区间4.48%-5.48% AAA 10/17 国泰君安证券

申银万国证券、中银国际证券等 ========================================================================================= *自贡高新投资 10 7 10/22簿记建档 上限7.50% AA 10/23-10/29 国信证券

(第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 福建龙岩市开 5 7 10/10簿记建档 7.70% AA- 10/13-10/17 天风证券 发区建设发展公司 (第3-7年末每年还20%本金/龙岩市汇金资产经营发展公司提供担保) ========================================================================================= 北京保障房 25 15 10/14簿记建档 *5.30% AAA 10/15-10/17 海通证券 建设投资中心 (第5和第10年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================== 福鼎城投 10 7 10/15簿记建档 上限8.20% AA- 10/16-10/20 中银国际证券

(第3-7年末每年还20%本金/发行人以国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 福建省投资 15 7 10/15簿记建档 上限5.69% AAA 10/16-10/20 兴业证券 开发集团 (第5年末附发行人上调利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 天瑞集团 15 7 10/15簿记建档 *7.13% AA 10/16-10/20 华西证券

(第3和第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券

(公司法定代表人等以个人全部财产提供担保) ========================================================================================= 德兴市城市 8 7 10/16簿记建档 上限8.98% AA- 10/17-10/21 兴业证券 建设经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 乐清国有投资 10 7 10/17簿记建档 -- AA 10/20-10/21 财通证券 有限公司 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 繁昌县建投 10 7 10/16簿记建档 *利率上限7.80% AA- 10/17-10/23 国信证券

(第3-7年末每年偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 鹰潭市投融资 15 7 10/16簿记建档 上限7.89% AA 10/17-10/23 中航证券

(第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 舟山群岛新区 10 8 10/21簿记建档 -- AA- 10/22-10/23 财通证券 蓬莱国有资产投资集团 (第3-7年末每年偿还15%，第8年末偿还25%/以土地使用权和房产担保) ========================================================================================= 海宁城市 13 7 10/22簿记建档 上限8.18% AA 10/22-10/24 国开证券 发展投资集团 ========================================================================================= 辽宁忠旺集团 11 6 10/21簿记建档 -- AA+ 10/22-10/24 银河证券

(第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 乐山国资 12 7 10/21簿记建档 -- AA 10/22-10/24 国泰君安证券

(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 西安世园 12 7 10/20簿记建档 -- AA 10/21-10/27 华林证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商