全球金市：金价下跌，但全球经济增长担忧可能提供支持

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1226.35 -6 -0.49
现货银 17.18 -0.24 -1.38
现货铂金 1247.8 -11.5 -0.91
现货钯金 781.72 -6.03 -0.77
COMEX期金 1226.8 -7.5 -0.61
COMEX期银 17.225 -0.178 -1.02
汇率
欧元/美元 1.2644
美元指数 85.92
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。