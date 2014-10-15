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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 14:52 BJT

全球金市：金价下跌，但全球经济增长担忧可能提供支持

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价格 变动 涨跌%

现货金 1226.35 -6 -0.49

现货银 17.18 -0.24 -1.38

现货铂金 1247.8 -11.5 -0.91

现货钯金 781.72 -6.03 -0.77

COMEX期金 1226.8 -7.5 -0.61

COMEX期银 17.225 -0.178 -1.02

汇率

欧元/美元 1.2644

美元指数 85.92

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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