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市场报道 | 2014年 10月 15日 星期三 14:55 BJT

《汇市简讯》欧元/美元处于10日均线下方，形势对空方有利

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* 10日均线构成上档阻碍，对做空交易有利

* 昨日偏空的收盘激发进一步下跌走势

* 日线图上慢速随机指标显示有下跌空间

* 目标价为1.2525，接近波林格区间下缘

* 跌破1.2600之后需留意下档停损单(完)

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