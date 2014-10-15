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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 15:20 BJT

俄罗斯金融：财政部计划标售外汇存款，以平抑卢布波动

路透莫斯科10月15日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周三对记者表示，财政部计划在一个月之内展开外汇存款标售，以平抑卢布波动。

俄罗斯卢布兑美元周三开盘触及历史新低，且迅速跌破卢布交易区间，引发俄罗斯央行再度干预来守住汇价。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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