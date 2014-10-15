美国各类经济指标总览--2014/10/15

美国商务部周三公布，美国8月企业库存较前月增长0.2%，按月升幅为去年6月来最小，预估为增长0.4%，7月确定为 增长0.4%。 美国劳工部公布，9月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%(预估为+0.1%)，为2013年8月以来首次下滑；8 月为持平。9月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月持平(预估为+0.1%)，8月为上升0.1%。 美国9月零售销售下滑0.3%，为2014年1月以来首见下滑(市场预估为下滑0.1%)，8月为成长0.6%(前值为增长0.6%)。 美国财政部公布，美国2014财年预算赤字大幅下降约三分之一，至4,830亿美元，为2008财年来最低，因美国经济增 长，提振税收。9月预算盈余为1,060亿美元，分析师预期为盈余809亿美元，2013年9月为盈余750亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 5.9 (9月) 6.1 (8月) 非农业就业岗位(万) 增加24.8 (9月) 增加18 (8月修正值) 平均时薪(%) 持平 (9月) +0.3 (8月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.2 (8月) +0.1 (7月) 不包括食品和能源CPI(%) 持平 (8月) +0.1 (7月) 实质所得(%) +0.4 (8月) 持平 (7月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.1 (9月) 持平 (8月) 不包括食品和能源PPI(%) 持平 (9月) +0.1 (8月) 国内生产总值(GDP)(%) +4.6 (第二季终值) -2.1 (第一季) GDP平减指数(%) +2.1 (第二季终值) +1.3 (第一季) 零售销售(%) -0.3 (9月) +0.6 (8月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差401.1 (8月) 逆差403.2 (7月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第二季) +0.3 (第一季) 工业生产(%) -0.1 (8月) +0.2 (7月修正值) 产能利用率(%) 78.8 (8月) 79.1 (7月修正值) 初请失业金人数(万人) 28.7 (10月4日当周) 28.8 (9月27日当周) 联邦预算(亿美元) 盈余1,060 (9月) 赤字1,290 (8月) 领先指标(%) +0.2 (8月) +1.1 (7月修正值) 个人所得(%) +0.3 (8月) +0.2 (7月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (8月) +0.1 (7月) 消费者信贷(亿美元) 增加135.2 (8月) 增加216.1 (7月修正值) 企业库存(%) +0.2 (8月) +0.4 (7月) 建筑支出(%) -0.8 (8月) +1.2 (7月修正值) 消费者信心 86.0 (9月) 93.4 (8月修正值) 房屋开工(万户) 95.6 (8月) 111.7 (7修正值) 建筑许可(万户) 99.8 (8月) 105.7 (7修正值) 成屋销售(万户) 505 (8月) 514 (7月修正值) 新屋销售(万户) 50.4 (8月) 42.7 (7月修正值) 工厂订单(%) -10.1 (8月) +10.5 (7月) 耐久财(耐用品)订单(%) -18.4 (8月修正值) +22.5 (7月) 供应管理协会非制造业指数 58.6 (9月) 59.6 (8月) 供应管理协会制造业指数 56.6 (9月) 59.0 (8月) 趸售(批发)库存(%) +0.7 (8月) +0.3 (7月修正值) 进口物价(%) -0.5% (9月) -0.9% (8月) 出口物价(%) -0.2% (9月) -0.5% (8月) 单位劳工成本(%) +0.6 (第二季初值) +11.8 (第一季修正值) 非农业生产率(%) +2.5 (第二季初值) -4.5 (第一季修正值) 经常账(亿美元) 赤字985.1 (第二季) 赤字1,021.1 (第一季修正值)