中国公开市场：今日进行200亿14天正回购，本周资金回笼量持平到期量

路透上海10月16日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币14天期正回购操作。路透据此计算显示，公开市场本周资金回笼量与到期量持平。

中国央行宽松政策继续加码，公开市场正回购利率周二在时隔近一个月后再次下调10bp（基点），亦是年内第三降。市场人士表示，此举表明央行继续降低融资成本的意图未改，延续宽松基调以助力经济稳增长。

据路透计算，本周公开市场有200亿正回购及200亿元央票到期，已于周二到期。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。