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货币新闻 | 2014年 10月 16日 星期四 09:19 BJT

中国公开市场：今日进行200亿14天正回购，本周资金回笼量持平到期量

路透上海10月16日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币14天期正回购操作。路透据此计算显示，公开市场本周资金回笼量与到期量持平。

中国央行宽松政策继续加码，公开市场正回购利率周二在时隔近一个月后再次下调10bp（基点），亦是年内第三降。市场人士表示，此举表明央行继续降低融资成本的意图未改，延续宽松基调以助力经济稳增长。

据路透计算，本周公开市场有200亿正回购及200亿元央票到期，已于周二到期。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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