台湾债市：五年券殖利率开低收高，等待10年增额券登场

* 五年券殖利率开低收高，观望10年增额券登场

* 经济成长疑虑与升息担忧相互纠葛，短多先离场

* 明日五年新券交投区间料在1.18-1.22%

路透台北10月15日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周三开低收高。交易员称，虽有美债走多与台股大跌利多挹注，但市场观望周五10年增额券103/13R 将如何登场，短多先行获利了结。

有交易商认为，对全球经济成长的疑虑，近日让债市殖利率快速下修，在趋势不致立即扭转下，后市以偏多看待，因此103/13R殖利率有机会开在1.60-1.62%。但也有人认为，升息阴影仍在，发行前交易的债券通常成为避险标的，且美债殖利率在低档随时有反弹可能，还是保守点较好。

“10年增额券快要交易了，有赚到先离场。”一位票券商交易员说。

另一位银行交易员表示，由于10年增额券周五就要发行前交易，今日103/15的表现，部分反映了主流券将移转的预期。

不过他也指出，今年10年公债变成与20年券一般，标售后交易就变冷，成为实质买盘的养券工具，因此五年券的主流地位应不至于遭到全然取代。

交易商也提及，美债后市仍是引导台债的主要关键。将观察指标10年公债 殖利率是否会继续跌向2.0%整数关卡，若是，则显示市场高度预期美联储升息时点延宕，103/15殖利率就有跌破1.16%机会。

交易商预估，明日103/15殖利率区间看在1.18-1.22%。

美国公债价格周二上扬，因投资人对全球经济放缓感到不安，这打压30年期公债收益率跌穿3%，为去年5月来首见。

台湾股市周三明显收低，加权股价指数 创近七个月低位。分析师称，主要因外资压低结算10月台指期货，且食安风暴有进一步扩大趋势。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/15 +0.21 1.2000 *1.1760-1.2000 182.0

* 表创该券交易期间低位

本周金融市场重要经济数据和事件包括：

10/15(三)：美国最终需求生产者物价指数(PPI)、美国8月企业库存、德国9月CPI及HICP终值、欧洲央行管委会和全体会议，计划不会宣布利率决定、美联储发布经济状况褐皮书；

10/16(四)：美国9月工业生产、美国10月NAHB房屋市场指数、费城联储制造业指数、路透短观调查10月日本制造业景气判断指数、欧元区8月贸易收支、9月HICP终值；

10/17(五)：美国9月房屋开工及建筑许可、美联储主席叶伦在波士顿一场讨论会发表演说。

30 103/12 没有成交

20 103/14 没有成交

10 103/13 1.6350

5 103/15 1.2000