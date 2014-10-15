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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 15:33 BJT

中港个股：中国银行65亿美元优先股发行股息率区间定于6.875-7%

派息将在第六年末重新设定，之后每五年重新设定一次，设定基准为指标五年期美国公债殖利率加上最初利差。

董事会可以权衡是否取消派息，并需经由股东通过，派息不进行累计。

此优先股也将附带转换条件，当第一级普通股资本比率来到5.125%时，则这些优先股将会全数或部份转换成中国银行香港上市的H股 ，转换价格为3.44港元。另外当中国银行监管机构宣告中国银行无法继续经营时，这些优先股也将进行转换，依照中国银行第二级资本工具吸收损失规定办理。

中银国际、法国巴黎银行、招商证券(香港)、中信证券国际、瑞士信贷、汇丰集团、摩根士丹利以及渣打等牵头此次交易。(完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 艾茂林/田建华)
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