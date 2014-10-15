金属期市：期铜价格徘徊于近四周高位，市场关注供给面消息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“我会用平淡来形容铜市需求。我认为9月或10月需求不会有强劲回升，我们认为到年底之前都是如此。价格不会有甚么变化--将有一段长时间停留在6,700美元附近。”
0702 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.3%至每吨6,777美元，上日涨1.4%，并以每吨6,825美元写下9月19日以来最高水平。
上海期交所期铜主力12月合约 隔夜的1%涨幅收敛至0.9%，报每吨48,330元人民币。
国际铜业研究组织(ICSG)周二报告称，今年全球铜市将是连续第五年供应短缺，明年料转为过剩约39万吨。
其他金属方面，LME期锡 上涨0.8%至每吨19,799美元，扳回周二的2.5%跌幅。
锡价曾触及14个月低点。一位印尼官员说，政府考虑对锡实施产量限制及出口配额，此举可能帮助价格寻获底部。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/李婷仪 审校 张明钧/蔡美珍)
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