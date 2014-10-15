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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 15:40 BJT

金属期市：期铜价格徘徊于近四周高位，市场关注供给面消息

“我会用平淡来形容铜市需求。我认为9月或10月需求不会有强劲回升，我们认为到年底之前都是如此。价格不会有甚么变化--将有一段长时间停留在6,700美元附近。”

0702 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.3%至每吨6,777美元，上日涨1.4%，并以每吨6,825美元写下9月19日以来最高水平。

上海期交所期铜主力12月合约 隔夜的1%涨幅收敛至0.9%，报每吨48,330元人民币。

国际铜业研究组织(ICSG)周二报告称，今年全球铜市将是连续第五年供应短缺，明年料转为过剩约39万吨。

其他金属方面，LME期锡 上涨0.8%至每吨19,799美元，扳回周二的2.5%跌幅。

锡价曾触及14个月低点。一位印尼官员说，政府考虑对锡实施产量限制及出口配额，此举可能帮助价格寻获底部。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/李婷仪 审校 张明钧/蔡美珍)
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