离岸人民币：英国发行首支30亿人民币主权债，三年期票面利率2.7%

路透北京10月15日 - 根据中国银行 的新闻稿，英国政府周二在伦敦成功发行三年期离岸人民币债券，票面利率2.7%，实际发行规模为30亿元。这是西方国家首次发行人民币债券。

“交易公布后，市场反应良好，全球投资者认购踊跃，认购倍数达1.93倍，其中欧非地区投资者认购量超过三分之一。”中行周三发布的新闻稿称。

英国周二开始接受人民币国债认购，这是英国首次发行人民币国债。上个月，英国财政大臣欧思邦宣布了发行计划。英国财政部9月曾表示，这档三年期公债规模可能会在20亿元人民币(3.27亿美元)左右，将用来补充英国外汇储备。

中国银行与汇丰 和渣打 作为联席主承销行共同完成了此笔债券的承销工作。

此前在中英经济财金对话举行期间，英国财政部宣布有意向发行以人民币计价的英国国债，发行国债的收入将作为英国政府外汇储备。