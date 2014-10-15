离岸人民币：英国发行首支30亿人民币主权债，三年期票面利率2.7%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京10月15日 - 根据中国银行 的新闻稿，英国政府周二在伦敦成功发行三年期离岸人民币债券，票面利率2.7%，实际发行规模为30亿元。这是西方国家首次发行人民币债券。
“交易公布后，市场反应良好，全球投资者认购踊跃，认购倍数达1.93倍，其中欧非地区投资者认购量超过三分之一。”中行周三发布的新闻稿称。
英国周二开始接受人民币国债认购，这是英国首次发行人民币国债。上个月，英国财政大臣欧思邦宣布了发行计划。英国财政部9月曾表示，这档三年期公债规模可能会在20亿元人民币(3.27亿美元)左右，将用来补充英国外汇储备。
中国银行与汇丰 和渣打 作为联席主承销行共同完成了此笔债券的承销工作。
此前在中英经济财金对话举行期间，英国财政部宣布有意向发行以人民币计价的英国国债，发行国债的收入将作为英国政府外汇储备。
今年3月，中国与英国签署了在伦敦建立人民币交易清算服务的协议。伦敦正与卢森堡、纽约、巴黎和法兰克福展开竞争，争夺西方最大人民币离岸交易中心的地位。 （完） (发稿 倪蔚丹；审校 李然/林高丽)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。