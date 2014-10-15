路透基点：中国电子10亿美元贷款进入一般银团阶段

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港10月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国电子信息产业集团公司(中国电子)首次办理的一笔10亿美元定期贷款进入一般银团阶段，中国农业银行香港分行及中银香港担任本案的牵头行兼簿记行。
该笔贷款的额度管理行是中银香港，期限为10年，在第五年结束时附带有五年卖权。
该笔无担保贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码270个基点，承诺费为85个基点。
银行分两个层级参贷：承贷3,000万-4,000万美元，综合收益为277个基点，享29个基点前端费和牵头行头衔；承贷1,000万-2,000万美元，综合收益为274个基点，享17个基点费用和经理行头衔。
借款方为南京中电熊猫液晶显示科技有限公司。
在三年的宽限期过后，该笔贷款将分八次每年不等额偿还，每次偿还比例为：12.5%(1)、15%(2-6)、10%(7)和2.5%(8)。
实地考察定于周四在江苏南京进行。银行回复截止日期为11月14日。
消息人士称，两家牵头行兼簿记行稍早已经提供先行融资。
资金用于中国一个TFT-LCD项目的生产线建设。
2013年6月时，中国电子旗下在香港上市的中国电子集团控股有限公司，向市场洽办一笔12亿元人民币(1.95亿美元)三年期境外贷款，由国泰世华银行牵头。
中国电子成立于1989年，生产半导体与电子元器件、电脑零部件、通讯设备、消费电子产品。(完)
(编译 朱晓军；审校 高琦)
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