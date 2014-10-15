欧元债市：德债收益率跌至纪录低位，因欧元区经济前景暗淡

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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惠誉周二晚间将法国AA+评级置于负面观察名单，指称经济前景及减赤计划面临风险。
而标普上周早已将法国AA的评级展望由稳定下调至负面。
德国10年债收益率 触及0.824%的纪录低位，日内下跌2个基点。
“有监于收益率已然位于极低水准，德债可能更难续涨，”Bayerische Landesbank资深分析师Manfred Bucher表示。“然而，在经济及通缩疑虑犹存下，德债仍受到良好支撑。”
法国10年债收益率 亦小跌至1.20%，受评级变动影响不大，因市场更聚焦于前景疲弱可能对央行政策所产生的冲击。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/龚芳; 审校 高琦/艾茂林)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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