日本个股：日本显示器公司下调全年财测，预计亏损逾九千万美元

路透东京10月15日 - 智能手机和平板电脑屏幕制造商--日本显示器公司(JDI) 周三下调全年净利，预计为亏损100亿日圆(9,300万美元)，指因发给一重要客户的船货延迟，且面对中国手机制造商的高端屏幕营收不及预期。

日本显示器公司此前预计净利为268亿日圆，该公司还将截止3月31日财年的营业利润预估，从此前的400亿日圆下调至65亿日圆。

该公司称，将关闭东京附近埼玉县的Fukaya工厂，从而在下半财年产生约70亿日圆的特别亏损。其还表示，将把该工厂的雇员迁往其他生产场地。

日本显示器公司由索尼 、Toshiba Corp 和日立 的显示器部门合并而成。(完)