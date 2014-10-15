日本个股：日本显示器公司下调全年财测，预计亏损逾九千万美元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透东京10月15日 - 智能手机和平板电脑屏幕制造商--日本显示器公司(JDI) 周三下调全年净利，预计为亏损100亿日圆(9,300万美元)，指因发给一重要客户的船货延迟，且面对中国手机制造商的高端屏幕营收不及预期。
日本显示器公司此前预计净利为268亿日圆，该公司还将截止3月31日财年的营业利润预估，从此前的400亿日圆下调至65亿日圆。
该公司称，将关闭东京附近埼玉县的Fukaya工厂，从而在下半财年产生约70亿日圆的特别亏损。其还表示，将把该工厂的雇员迁往其他生产场地。
日本显示器公司由索尼 、Toshiba Corp 和日立 的显示器部门合并而成。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。