《汇市简讯》欧元/美元：偏空，或将进一步调整

0731 GMT

* 美联储立场稍趋温和、欧元区现通胀担忧，市场仍夹在中间

* 欧元/美元大区间为1.25-1.28且偏空，但今天可能向1.2670-80进一步调整

* 卖单挂在1.2680，停止单和买单分别位于1.2720和1.2620

* 以200小时均线切入点1.2648为轴心点，支撑/阻力分别在1.2605和1.2755

* 到期期权的执行价包括1.2605和1.27，在纽约时段行权

* 如欲浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/bup23w(完)

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