路透伦敦10月15日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)的分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

英镑/美元：昨日跌破前低1.5950美元，开启了下探1.5720区域的可能性，1.5720是1.4810/1.7192涨势的61.8%回档位。英镑仍有回升向1.6020的可能，但仍较倾向于下行。唯有升破1.6020，才有重新回升向1.6200的希望。

欧元/美元：欧元显然还在艰苦设法攻克1.2785/90区域，必须克服此处才能上看1.2900。只要仍低于1.2790，则风险仍偏向重新下探1.2570。若跌破1.2570，将再度测试1.2500，然后是1.2400。

美元/日圆：上周形成偏空蜡烛周线图型之后，走势仍倾向下看106.20日圆。这仍是汇价可能跌向105.60之路的第一站。但美元/日圆必须维持低于108.50日圆才会有此发展。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2644 1.2658 -0.11 -8.01 1.3745

美元/日圆 107.28 107.04 +0.22 +1.88 105.30

欧元/日圆 135.65 135.49 +0.12 -6.21 144.63

美元/瑞郎 0.9549 0.9534 +0.16 +6.96 0.8928

英镑/美元 1.5895 1.5903 -0.05 -3.99 1.6556

美元/加元 1.1342 1.1293 +0.43 +6.80 1.0620

澳元/美元 0.8733 0.8712 +0.24 -2.02 0.8913

新西兰元/美元 0.7836 0.7839 -0.04 -4.51 0.8206

欧元/瑞郎 1.2077 1.2072 +0.04 -1.58 1.2271

欧元/英镑 0.7954 0.7958 -0.05 -4.13 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1960 9.1772 +0.20 +3.94 8.8474

美元/挪威克朗 6.6283 6.5775 +0.77 +9.26 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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