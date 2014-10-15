中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦10月15日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)的分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
英镑/美元：昨日跌破前低1.5950美元，开启了下探1.5720区域的可能性，1.5720是1.4810/1.7192涨势的61.8%回档位。英镑仍有回升向1.6020的可能，但仍较倾向于下行。唯有升破1.6020，才有重新回升向1.6200的希望。
欧元/美元：欧元显然还在艰苦设法攻克1.2785/90区域，必须克服此处才能上看1.2900。只要仍低于1.2790，则风险仍偏向重新下探1.2570。若跌破1.2570，将再度测试1.2500，然后是1.2400。
美元/日圆：上周形成偏空蜡烛周线图型之后，走势仍倾向下看106.20日圆。这仍是汇价可能跌向105.60之路的第一站。但美元/日圆必须维持低于108.50日圆才会有此发展。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2644 1.2658 -0.11 -8.01 1.3745
美元/日圆 107.28 107.04 +0.22 +1.88 105.30
欧元/日圆 135.65 135.49 +0.12 -6.21 144.63
美元/瑞郎 0.9549 0.9534 +0.16 +6.96 0.8928
英镑/美元 1.5895 1.5903 -0.05 -3.99 1.6556
美元/加元 1.1342 1.1293 +0.43 +6.80 1.0620
澳元/美元 0.8733 0.8712 +0.24 -2.02 0.8913
新西兰元/美元 0.7836 0.7839 -0.04 -4.51 0.8206
欧元/瑞郎 1.2077 1.2072 +0.04 -1.58 1.2271
欧元/英镑 0.7954 0.7958 -0.05 -4.13 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1960 9.1772 +0.20 +3.94 8.8474
美元/挪威克朗 6.6283 6.5775 +0.77 +9.26 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。