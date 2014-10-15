更新版 1-香港新股：华虹半导体首日收低4.5%，瑞信唱好但投资者谨慎

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(新增分析师评论和更新股价表现)
路透香港10月15日 - 中国晶圆代工厂--华虹半导体有限公司 周三在香港首日挂牌即获投行瑞信给出推荐建议，然股价仍然最终收低，反映投资者对行业前景持谨慎看法。
华虹招股价为11.25港元，今早轻微低开后跌幅一度扩大至6.7%，终场收报10.74港元，较招股价低4.5%。大市恒生指数 则收高0.4%。
永丰金融集团研究部主管涂国彬称，近日大市有回稳迹象，但与其他新上市股份相比，华虹的表现逊色，则与基本因素有关。
“半导体的周期性比较明显，最近同业的股价未见突出，加上新股一般以最好的包装上市，故投资者会较谨慎，倾向短炒。”他说。
在香港上市的半导体企业尚有中芯国际 和先进半导体 ，前者在过去一个月股价持平，后者则累计下跌1.52%。
尽管部分人士不予看好，但投行瑞信罕有地就首日挂牌股份发出推荐建议，该行予华虹“优于大市”的初始评级，目标价每股14港元，较现水平约有三成上升空间。
该行分析师Randy Abrams在报告中提及，八英寸半导体市场已经回复正增长，产品价格坚挺，相信华虹可以为投资者带来稳定的增长和边际利润、正自由现金流以及相对12英寸半导体厂较低的技术风险。
华虹此前招股价区间为每股11.15-12.20港元，最终以中低端定价，发售2.28696亿股股份，集资约25.7亿港元，主要用于扩充产能，上市保荐人为高盛。（完） (记者 雷美珍; 审校 张喜良)
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