更新版 1-香港新股：华虹半导体首日收低4.5%，瑞信唱好但投资者谨慎

(新增分析师评论和更新股价表现)

路透香港10月15日 - 中国晶圆代工厂--华虹半导体有限公司 周三在香港首日挂牌即获投行瑞信给出推荐建议，然股价仍然最终收低，反映投资者对行业前景持谨慎看法。

华虹招股价为11.25港元，今早轻微低开后跌幅一度扩大至6.7%，终场收报10.74港元，较招股价低4.5%。大市恒生指数 则收高0.4%。

永丰金融集团研究部主管涂国彬称，近日大市有回稳迹象，但与其他新上市股份相比，华虹的表现逊色，则与基本因素有关。

“半导体的周期性比较明显，最近同业的股价未见突出，加上新股一般以最好的包装上市，故投资者会较谨慎，倾向短炒。”他说。

在香港上市的半导体企业尚有中芯国际 和先进半导体 ，前者在过去一个月股价持平，后者则累计下跌1.52%。

尽管部分人士不予看好，但投行瑞信罕有地就首日挂牌股份发出推荐建议，该行予华虹“优于大市”的初始评级，目标价每股14港元，较现水平约有三成上升空间。

该行分析师Randy Abrams在报告中提及，八英寸半导体市场已经回复正增长，产品价格坚挺，相信华虹可以为投资者带来稳定的增长和边际利润、正自由现金流以及相对12英寸半导体厂较低的技术风险。