版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 16:22 BJT

欧洲汇市：加元兑美元跌至五年低点，受累于油价下滑

路透伦敦10月15日 - 加元兑美元周三跌至五年低点，因原油价格下滑推动投资者撤离加元。

美元兑加元 上涨逾0.5%，报1.1369加元。这是加元2009年7月以来最弱价位。

产油国挪威的挪威克朗兑美元 也下跌至四年低点6.4444克朗。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐