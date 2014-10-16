新债招标：农发行一年增发债收益率4.0458%，两年4.2034%--业内人士

路透上海10月16日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的两期固息增发债，一年和两年的中标收益率分别为4.0458%和4.2034%。

业内人士并透露，两期债的投标倍数分别为4.70倍和3.04倍。

农发行另外还有一期三年固息增发债将于北京时间11:30结束招标。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，1/2/3年最新收益率分别为4.2368%、4.3398%和4.3678%。

本次新债发行期限包括一年、两年和三年期，分别为农发行今年第43期 第三次增发债、第32期 第三次增发债，和第46期 首次增发。

具体发行条款如下：

43期第三次增发 32期第三次增发 46期首次增发

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 一年固息 两年固息 三年固息

招标方式 单一价格中标（荷兰式）

缴款日 10月21日 10月20日 10月20日

起息日 8月21日 5月5日 10月13日

发行期 10/17-10/21 10/17-10/20 10/17-10/20

上市日 10月23日 10月24日 10月24日

票面利率 4.30% 5.00% 4.54%

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.05%