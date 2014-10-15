中国基金：深交所将ETF拓展至非指数型基金，增加货币ETF相关业务规范

路透北京10月15日 - 中国深圳证券交易所周三发布证券投资基金交易和申购赎回实施细则，将ETF拓展至非指数型基金；增加货币ETF交易和申购赎回的相关业务规范，对基金份额大宗交易和竞价交易、申购、赎回之间的份额使用规定进行了具体描述；同时增加了投资者保护的原则性规定。

深交所网站新闻稿称，新发布的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》对现行基金交易、认购、申购和赎回业务规则进行了系统梳理和整合，明确了ETF、LOF、分级基金和封闭式基金等四类上市基金品种的定义；以及基金份额大宗交易的规则。

新闻稿表示，深交所相关负责人称，下一步深交所将优化基金交易机制和平台，丰富基金产品体系，提高市场流动性；并推动产品创新，尽快推出货币ETF，积极推进商品期货ETF和深港两地基金交叉挂牌，满足市场发展需求。