中国基金：深交所将ETF拓展至非指数型基金，增加货币ETF相关业务规范

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京10月15日 - 中国深圳证券交易所周三发布证券投资基金交易和申购赎回实施细则，将ETF拓展至非指数型基金；增加货币ETF交易和申购赎回的相关业务规范，对基金份额大宗交易和竞价交易、申购、赎回之间的份额使用规定进行了具体描述；同时增加了投资者保护的原则性规定。
深交所网站新闻稿称，新发布的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》对现行基金交易、认购、申购和赎回业务规则进行了系统梳理和整合，明确了ETF、LOF、分级基金和封闭式基金等四类上市基金品种的定义；以及基金份额大宗交易的规则。
新闻稿表示，深交所相关负责人称，下一步深交所将优化基金交易机制和平台，丰富基金产品体系，提高市场流动性；并推动产品创新，尽快推出货币ETF，积极推进商品期货ETF和深港两地基金交叉挂牌，满足市场发展需求。
深交所数据显示，截至2014年9月30日，深交所上市基金数量323只，场内资产净值约1,256亿元人民币。（完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。