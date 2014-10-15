两岸金融：台湾金管会称银行对大陆曝险存两风险，请专业机构追踪

* 金管会请三家机构追踪大陆曝险两风险

* 金管会赞成银行不承作顶新集团新放款

* 参贷行将对中国索力进行法律诉追程序

路透台北10月15日 - 台湾金管会周三表示，台资银行业对大陆曝险的两大风险来自大陆房地产景气下滑及影子银行违约部分，已委请三大专业机构长期追踪；此外，由于大陆土地国有化，部分银行已要求设立专户保障担保品。

金管会主委曾铭宗今日赴立法院备询及受访并指出，中国经济系统性风险还没有到很明显的情况，已请金融研训院、中经院及元大宝华经济研究院长期追踪中。

“银行对大陆授信风险还在可控制范围。”他说。

他强调，为确实掌握大陆分行的经营状况，金管会去年即开始对大陆地区分行进行检查，目前已检查九家大陆地区分行，最近亦将启动专案金检，督促银行落实对大陆地区的风险控管。

金管会报告显示，截至8月底，台资银行对大陆地区授信、投资及资金拆存总额度为1.75兆(万亿)台币，约为台资银行净值2.58兆的0.68倍；其中曝险总额占净值比以永丰金控 旗下永丰银的0.94为最高，其次为富邦金控 旗下台北富邦银行的0.91，第三则为兆丰银行的0.88。

同时，金管会亦公布，截至8月底，台资银行对大陆企业的授信余额计为1,280亿台币，仅占台资银行全部授信总余额26.15兆的0.49%，显示台资银行在大陆主要授信对象仍为台商，对大陆企业授信比重甚低。

同期，全体银行大陆地区分行税前盈余达24.2亿台币，较上年全年税前盈余成长47%。

**公股银大陆授信成焦点**

此外，财政部提供资料显示，截至8月底，台湾九大公股对大陆地区曝险总额为7,861亿台币，净值占比为69.81%，其中曝险总额以兆丰金控 旗下兆丰银行为最高，台湾银行及第一金控 旗下第一商银分居第二、第三。

市场关注公营行库授信陆企金卫医疗 、中国鞋业索力 授信案。针对金卫授信案，参贷行合作金库银行表示，目前金卫财务及业务营运状况均属正常，但为强化债权保障，已同时征提金卫集团旗下五家营运正常的子公司为连带保证人。

至于中国索力联贷案，由野村国际(香港)邀集台湾六家银行参贷，其中包括三家官股银行。财政部报告指出，目前管理行--国泰世华银行已于上月宣告该案全数债权加速到期，并将行使帐户抵销权所得的帐款案参贷比例汇付与参贷行。

财政部报告并提及中国索力授信案征有德国上市母公司及负责人为连带保证人，因此公股参贷行将依银行团决议后进行法律诉追程序。

本次财政部经查九家公股行库至8月底对大陆地区中资企业授信件数约273件，授信余额合计约504.79亿台币。

**顶新集团新授信恐受波及**

顶新集团旗下正义猪油陷入食安风暴，该集团在台湾品牌味全 股价连日跌停。对此曾铭宗表示，赞成银行对顶新集团的新贷款不要增加，抽银根则是最后手段。

他并指，顶新集团新贷部分非常造成银行适用赤道条款，新贷款部分不再放贷带给顶新集团相关成员；至于旧贷部分，抽银行是最后手段，希望维持其旧有运作。

至于台股部分，他指出，外资这两天转趋净汇入，外资前天净汇入0.1亿美元、昨天亦净汇入0.93亿美元，显示外资汇出情况有趋缓，最近台股将趋于稳定，而食品股则受到味全旗下正义事件影响，等这段时间过后，将会回到基本面。