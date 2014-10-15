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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 16:30 BJT

台湾央行：共发行667亿台币存单，存单发行余额增209亿

路透台北10月15日 - 台湾央行周三公布，共发行667亿台币存单。与今日存单到期金额458亿相较，存单发行余额较上日增209亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 606

91天期 0.93 50

182天期 1.05 11

央行上日共发行1,851.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)9,008.3亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为负111亿台币，累积超额准备为819亿台币、加计前期1%的超额准备为1,951亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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