美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二淡化对于全球经济疲弱的担忧。他称只有当通胀和薪资增长不 能加强时，才会把明年加息的计划推后。他表示，在必要时，美联储首先可以做的是对外透露，美国利率继续 停留在近零水准的时间会延长至2015年中期以后。目前他仍预期2015年中期升息。 虽然全球经济前景转弱以及美元强势上涨，克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)接受纽约 时报专访时仍不认为须调降她对通胀或经济成长的预估。她称美联储提振通胀重返2%目标的进展缓慢，但她对 此并未感到太过不安。 韩国央行周三调降政策利率，为三个月内第二次降息，追平了利率的纪录低点。央行并未明确表示宽松周 期结束，说明再次降息的可能性犹存。韩国央行还下调对今明两年的经济增长和通胀预估，也符合市场预期， 但央行称该国不会马上陷入通缩。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.25% 2014年7月3日降50基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率8.00% 2014年7月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 张明钧; 审校 蔡美珍)