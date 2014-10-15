意大利数据：第一季GDP上修为较前季持平，技术上而言经济并未衰退

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
此次修正系因欧盟全体调整统计方法，这料将提高今年的GDP数值，意大利政府可望有更多空间把赤字与GDP之比维持低于欧盟的3%上限。
ISTAT称，2014年第一季GDP较上年同期下滑0.3%，前值为下滑0.4%。
ISTAT下修第二季GDP为较上年同期下滑0.3%，前值为下滑0.2%。
详细数据：
2014年 2014年
第二季 第一季
较上季(%) -0.2 (-0.2) 持平 (-0.1)
较上年同期 (%) -0.3 (-0.2) -0.3 (-0.4)
(括弧内为前值)
(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳/蔡美珍)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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