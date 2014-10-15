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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 16:45 BJT

意大利数据：第一季GDP上修为较前季持平，技术上而言经济并未衰退

此次修正系因欧盟全体调整统计方法，这料将提高今年的GDP数值，意大利政府可望有更多空间把赤字与GDP之比维持低于欧盟的3%上限。

ISTAT称，2014年第一季GDP较上年同期下滑0.3%，前值为下滑0.4%。

ISTAT下修第二季GDP为较上年同期下滑0.3%，前值为下滑0.2%。

详细数据：

2014年 2014年

第二季 第一季

较上季(%) -0.2 (-0.2) 持平 (-0.1)

较上年同期 (%) -0.3 (-0.2) -0.3 (-0.4)

(括弧内为前值)

(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳/蔡美珍)
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