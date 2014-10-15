新兴汇市：亚币大多小跌，受全球经济放缓影响

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
印尼卢比兑美元 下跌，因进口商有支付相关的美元需求。
印尼卢比收复稍早部分失地，因印尼股市 上涨0.9%，表现超越其他东南亚股市。
不过投资者仍保持审慎，因财政部一份文件显示，今年印尼税收有61.5亿美元的缺口。
亚洲 当日 今年以来 2013年
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印尼卢比 12220.00 12205.00 -0.12 -0.49 12160.00
印度卢比 61.41 61.41 -0.00 +0.64 61.80
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路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。