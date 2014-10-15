版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 16:27 BJT

新兴汇市：亚币大多小跌，受全球经济放缓影响

印尼卢比兑美元 下跌，因进口商有支付相关的美元需求。

印尼卢比收复稍早部分失地，因印尼股市 上涨0.9%，表现超越其他东南亚股市。

不过投资者仍保持审慎，因财政部一份文件显示，今年印尼税收有61.5亿美元的缺口。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 107.20 107.05 -0.14 -1.79 105.28

坡元 1.2776 1.2760 -0.13 -1.13 1.2632

台币 30.420 30.430 +0.03 -1.55 29.950

韩元 1064.50 1064.50 +0.00 -0.85 1055.40

泰铢 32.52 32.51 -0.03 +1.05 32.86

菲律宾披索 44.82 44.82 +0.00 -0.94 44.40

印尼卢比 12220.00 12205.00 -0.12 -0.49 12160.00

印度卢比 61.41 61.41 -0.00 +0.64 61.80

马币 3.2755 3.2665 -0.27 +0.00 3.2755

人民币 6.1239 6.1247 +0.01 -1.14 6.0539

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧/田建华; 审校 杜明霞/龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐