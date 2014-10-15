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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 16:39 BJT

《全球汇市》美元回升，油价下跌挫伤加元和挪威克朗

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2654 1.2658 -0.03 -7.94 1.3745

美元/日圆 107.28 107.04 +0.22 +1.88 105.30

欧元/日圆 135.78 135.49 +0.21 -6.12 144.63

美元/瑞郎 0.9540 0.9534 +0.06 +6.85 0.8928

英镑/美元 1.5925 1.5903 +0.14 -3.81 1.6556

美元/加元 1.1360 1.1293 +0.59 +6.97 1.0620

澳元/美元 0.8720 0.8712 +0.09 -2.17 0.8913

新西兰元/美元 0.7834 0.7839 -0.06 -4.53 0.8206

欧元/瑞郎 1.2074 1.2072 +0.02 -1.61 1.2271

欧元/英镑 0.7944 0.7958 -0.18 -4.25 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1958 9.1772 +0.20 +3.94 8.8474

美元/挪威克朗 6.6325 6.5775 +0.84 +9.33 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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