《路透晚报》--10月15日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：终止五日连跌，但对经济放缓及埃博拉病毒的担忧限制涨幅

日本股市日经指数周三终止五日连跌，但投资者对全球经济放缓及埃博拉病毒的担忧抑制了涨势。日经指数收涨0.9%，至15,073.52点。东证股价指数上涨0.8%，报1,223.67点。JPX-日经400指数上涨0.7%，收报11,135.39点。

--中国股市：沪综指收涨结束三连跌，低通胀推升政策宽松预期

中国股市沪综指收涨，结束连三日跌势。分析师指出，今日数据显示中国经济仍存下行压力，但低通胀为政策宽松留出空间的预期依然推升大盘反弹，医药板块领涨。不过目前市场仍存在一定分歧，经济疲弱对市场压力较为明显。

沪综指收报2,373.670点，涨14.195点或0.60%；上证A股今日成交1,716亿元人民币，上日为1,700亿元。沪深300指数收报2,463.874点，涨0.71%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,456.6点，涨0.85%，成交741,702手。

--香港股市：恒指收高，全球股市出现企稳迹象

香港股市收高0.4%，之前全球股票市场展现一些持稳迹象。不过中国通胀数据疲弱，仍令港股涨幅受限；该数据令全球经济成长欠佳的忧虑加剧。恒生指数收高92点，报23,140.05。恒生国企指数涨0.3%。

--全球汇市：美元回升，油价下跌挫伤加元和挪威克朗

美元兑加元升至五年高点，兑挪威克朗也创下四年高位，因投资者再度看多美元，并且回避与弱势油价相关联的货币。挪威克朗兑欧元同样跌至两个月低点。挪威克朗和加元一样与原油价格有密切联系。加元在欧洲盘跌至五年低位。美元兑加元日内上涨0.6%，触及1.1352加元的2009年7月中旬迄今高位。

--欧元债市：德债收益率跌至纪录低位，因欧元区经济前景暗淡

德国公债收益率(殖利率)跌至纪录低位，因受法国债信评级展望遭到下调影响，对欧元区经济前景恶化的担忧主导市场。德国10年债收益率触及0.824%的纪录低位，日内下跌2个基点。法国10年债收益率亦小跌至1.20%，受评级变动影响不大，因市场更聚焦于前景疲弱可能对央行政策所产生的冲击。

--金属期市：期铜价格徘徊于近四周高位，市场关注供给面消息

伦敦期铜徘徊在接近四周高点的水准，因越来越多的人预计市场到明年才会出现供给过剩，然而强势美元令价格承压。0841GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.63%至每吨6,757美元，上日涨1.4%，并以每吨6,825美元写下9月19日以来最高水平。上海期交所期铜主力12月合约隔夜的1%涨幅收敛至0.9%，报每吨48,330元人民币。

--国际油市：布兰特原油跌破84美元接近四年低点，受累于供应过剩

布兰特原油跌破每桶84美元，降至47个月新低，因在供应严重过剩之际，全球增长放缓抑制了燃料需求。0845GMT时，布兰特11月原油期货跌1.26美元，报每桶83.78美元。美国11月原油期货跌1.13美元，报每桶80.71美元。周二结算价创近两年最大单日跌幅。

--全球金市：金价下跌，但全球经济增长担忧可能提供支持

黄金连续第二日下跌，因美元和股市在大跌后微涨，不过对全球经济的持续担忧可能支撑金价。0847GMT，现货金跌至每盎司1,222.86美元。周二黄金曾触及1,237.90美元的四周高点，然后削减涨幅收低0.4%。