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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 16:59 BJT

欧洲汇市：英国就业数据出炉后英镑上涨，但未能守住涨幅

英镑兑欧元在数据出炉后升至0.7940 ，但随即回吐涨幅，报在0.7954。

官方数据显示，即使失业率降幅高于预期，英国8月止三个月就业增幅仍为逾一年来最低。

而8月止三个月员工薪资所得仅小涨，仍落后于通胀增幅。 (完) (编译 龚芳; 审校 田建华)
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