台湾证券：柜买中心将与爱尔兰、阿曼拓展资本市场

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北10月15日 - 继与卢森堡交易所签约合作后，台湾柜买中心周三表示，近期还将与爱尔兰交易所签署合作备忘录(MOU)，年底前也计画与阿曼资本市场监理机构(CMA)签署合作平台计划。
柜买中心董事长吴寿山在一场记者会中称，台湾生技公司主要集中在柜买中心挂牌交易，国际前10大药厂则是在爱尔兰。为让台湾生技业与国际接轨，将在一个月内与爱尔兰交易所签署MOU，未来不排除让生技股双边挂牌。
“希望与爱尔兰能成为伙伴关系。”他说。
吴寿山还指出，年底前会与阿曼CMA签署合作平台计划。除协助阿曼成立兴柜市场外，并希望引进阿曼主权基金投资台湾股市。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。