台湾证券：柜买中心将与爱尔兰、阿曼拓展资本市场

路透台北10月15日 - 继与卢森堡交易所签约合作后，台湾柜买中心周三表示，近期还将与爱尔兰交易所签署合作备忘录(MOU)，年底前也计画与阿曼资本市场监理机构(CMA)签署合作平台计划。

柜买中心董事长吴寿山在一场记者会中称，台湾生技公司主要集中在柜买中心挂牌交易，国际前10大药厂则是在爱尔兰。为让台湾生技业与国际接轨，将在一个月内与爱尔兰交易所签署MOU，未来不排除让生技股双边挂牌。