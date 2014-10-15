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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 16:43 BJT

台湾证券：柜买中心将与爱尔兰、阿曼拓展资本市场

路透台北10月15日 - 继与卢森堡交易所签约合作后，台湾柜买中心周三表示，近期还将与爱尔兰交易所签署合作备忘录(MOU)，年底前也计画与阿曼资本市场监理机构(CMA)签署合作平台计划。

柜买中心董事长吴寿山在一场记者会中称，台湾生技公司主要集中在柜买中心挂牌交易，国际前10大药厂则是在爱尔兰。为让台湾生技业与国际接轨，将在一个月内与爱尔兰交易所签署MOU，未来不排除让生技股双边挂牌。

“希望与爱尔兰能成为伙伴关系。”他说。

吴寿山还指出，年底前会与阿曼CMA签署合作平台计划。除协助阿曼成立兴柜市场外，并希望引进阿曼主权基金投资台湾股市。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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