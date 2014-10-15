投行观点：美银美林调降今明年贵金属及原油价格预估

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透10月15日 - 美银美林表示：
* 将2014年金价预估下调2.7%至每盎司1,272美元，2015年预估下调10.9%至1,225美元
* 将2014年铂金价格预估下调7.7%至每盎司1,403美元，2015年预估下调19.6%至1,438美元
* 将明年布兰特原油均价预估从每桶108美元下调至98美元
* 将明年美国原油均价预估从每桶96美元下调至90美元
* 将2014年银价预估下调3.5%至每盎司19.46美元，2015年预估下调11.2%至18.88美元
* 将2014年钯金价格预估下调3.4%至每盎司806美元，2015年预估下调2.6%至925美元
* 将2014年铜价预估下调2.8%至每吨6,869美元(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。