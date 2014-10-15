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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 17:28 BJT

投行观点：美银美林调降今明年贵金属及原油价格预估

路透10月15日 - 美银美林表示：

* 将2014年金价预估下调2.7%至每盎司1,272美元，2015年预估下调10.9%至1,225美元

* 将2014年铂金价格预估下调7.7%至每盎司1,403美元，2015年预估下调19.6%至1,438美元

* 将明年布兰特原油均价预估从每桶108美元下调至98美元

* 将明年美国原油均价预估从每桶96美元下调至90美元

* 将2014年银价预估下调3.5%至每盎司19.46美元，2015年预估下调11.2%至18.88美元

* 将2014年钯金价格预估下调3.4%至每盎司806美元，2015年预估下调2.6%至925美元

* 将2014年铜价预估下调2.8%至每吨6,869美元(完)
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