中国税制：排污费改税并新设二氧化碳税，加快房地产税立法--财长

路透北京10月15日 - 中国财政部部长楼继伟表示，要建立环境保护税制度，将现行排污收费改为环境保护税，并新设二氧化碳税目，以进一步发挥税收对生态环境保护的促进作用。

他在《求是》杂志撰文并称，将加快房地产税立法并适时推进改革，使房地产税成为地方财政稳定的收入来源。

楼继伟指出，房地产税改革总的方向是，在保障基本居住需求的基础上，统筹考虑税收与收费等因素，合理设置建设、交易、保有环节税负，促进房地产市场健康发展。

“房地产税改革要加强调研，立法先行，适时推进。”他说。

楼继伟曾在今年7月初表示，下一步完善税制改革重点锁定六大税种，其中就包括环境保护税和房地产税。另外四种分别是增值税、消费税、资源税和个人所得税。

此外，在财税体制改革中，重要的一环就是中央和地方政府间财政关系的改革。楼继伟认为，要调整中央和地方政府间财政关系，在保持中央和地方收入格局大体稳定的前提下，进一步理顺中央和地方收入划分，建立事权和支出责任相适应的制度。

“将收入波动较大、具有较强再分配作用、税基分布不均衡、税基流动性较大的税种划为中央税，或中央分成比例多一些；将地方掌握信息比较充分、对本地资源配置影响较大、税基相对稳定的税种，划为地方税，或地方分成比例多一些。”他表示，收入划分调整后，地方形成的财力缺口由中央财政通过税收返还方式解决。

同时，合理划分各级政府间事权与支出责任，要适度加强中央事权和直接支出比重，明确中央与地方共同事权。