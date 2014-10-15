美股业绩：美国银行第三季派发优先股股利后的每股亏损为0.01美元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透10月15日 - 美国银行 周三公布：
* 第三季净利润为1.68亿美元，营收214亿美元
* 第三季派发优先股股利后的每股亏损为0.01美元
* 分析师预估美国银行第三季每股亏损0.09美元--汤森路透I/B/E/S
* 第三季财报包含与司法部和解成本53亿美元(税前)，或每股0.43美元(税后)
* 第三季信贷损失拨备6.36亿美元，上年同期为2.96亿美元
* 截至季度末，根据巴塞尔III的一级普通股资本充足率估计为9.6%，二季度末为9.5%
* 美国银行执行长莫尼汉：我们的重心仍在于精简业务
* 莫尼汉称客户活动强劲，多数事业获利改善
* 美国银行称在成本结构上有长足进展，料将达成三年前设定的目标 (完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。