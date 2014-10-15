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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 19:16 BJT

美股业绩：美国银行第三季派发优先股股利后的每股亏损为0.01美元

路透10月15日 - 美国银行 周三公布：

* 第三季净利润为1.68亿美元，营收214亿美元

* 第三季派发优先股股利后的每股亏损为0.01美元

* 分析师预估美国银行第三季每股亏损0.09美元--汤森路透I/B/E/S

* 第三季财报包含与司法部和解成本53亿美元(税前)，或每股0.43美元(税后)

* 第三季信贷损失拨备6.36亿美元，上年同期为2.96亿美元

* 截至季度末，根据巴塞尔III的一级普通股资本充足率估计为9.6%，二季度末为9.5%

* 美国银行执行长莫尼汉：我们的重心仍在于精简业务

* 莫尼汉称客户活动强劲，多数事业获利改善

* 美国银行称在成本结构上有长足进展，料将达成三年前设定的目标 (完)
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