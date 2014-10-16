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货币新闻 | 2014年 10月 16日 星期四 13:42 BJT

台股业绩：台积电第三季净利年增47%至763亿台币，高于市场预期

路透台北10月16日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周四公布，第三季净利为763亿台币，较上年同期的519.5亿成长46.9%，较上季的597亿则成长27.9%。

据汤森路透I/B/E/S，21位分析师预估其第三季净利为729亿台币。

台积电今日收平盘，报121.5台币；大盘加权股价指数 则是收低0.25%。(完)

参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com)

参看台积电相关新闻,请点选 (记者 金麦克; 撰写 董永年; 审校 张喜良)
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