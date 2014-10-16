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货币新闻 | 2014年 10月 16日 星期四 14:26 BJT

台湾个股：台积电估第四季营收季增3.8-5.24%，毛利率略走低

路透台北10月16日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预估第四季合并营收2,170-2,200亿台币，较第三季的2,090.5亿成长3.8-5.24%。

该公司并预估，台积电预估第四季毛利率将在48-50%，上季为50.5%；第四季营利率约为38-40%，上季为40.4%。

台积电稍早公布，第三季净利为763亿台币，较上年同期的519.5亿成长46.9%，较上季的597亿则成长27.9%。

台积电今日收平盘，报121.5台币；大盘加权股价指数 则是收低0.25%。(完)

参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com)

参看台积电相关新闻,请点选 (记者 金麦克; 撰写 高洁如; 审校 林高丽)
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