台湾个股：台积电估第四季营收季增3.8-5.24%，毛利率略走低

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透台北10月16日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周四表示，预估第四季合并营收2,170-2,200亿台币，较第三季的2,090.5亿成长3.8-5.24%。
该公司并预估，台积电预估第四季毛利率将在48-50%，上季为50.5%；第四季营利率约为38-40%，上季为40.4%。
台积电稍早公布，第三季净利为763亿台币，较上年同期的519.5亿成长46.9%，较上季的597亿则成长27.9%。
台积电今日收平盘，报121.5台币；大盘加权股价指数 则是收低0.25%。(完)
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路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。