香港个股：六福称黄金周期间同店销售录得增长，未受“占中”太大影响

路透香港10月15日 - 香港珠宝零售商--六福集团（国际）有限公司 周三称，今年十一国庆黄金周的同店销售录得增长，未受“占中”行动太大影响。

六福的公告称，10月1-7日黄金周期间，旗下香港及澳门店舖的同店销售按年增长3%，录得轻微升幅的原因是国际金价近期处于较低水平，使黄金产品之需求上升。同时，虽然香港“占中”行动影响个别地区店舖之正常营运，但由于顾客转变购物地点，令其他地区的店舖销售大幅增长，减低该行动的负面影响。

同期内地的同店销售按年大升28%。

“占中”行动自9月28日开始持续至今，以学生为主的民主示威者堵塞港九多处主要道路，因而影响部分零售、餐饮及酒店的生意，同时内地访港旅客数目亦明显减少。

化妆品连锁店莎莎国际 此前表示，黄金周其于香港及澳门的同店销售同比下降3%，示威活动所在地区整体生意跌幅明显，其余大部分地区则录得正增长，预期“占中”会对未来一季之销售情况造成一定程度的影响。

另外，六福表示，2015年财年第二季整体同店销售按年下降21%，主要受高基数效应影响，但对比第一季54%之跌幅有所改善。

以地区划分，香港及澳门第二季的同店销售按年下降20%，中国内地则跌30%。

于9月末，六福共有143间自营店舖，包括82间设于内地、46间于香港、10间于澳门及5间于海外；连同内地1,190间品牌店，总共1,333间店舖。

该股周三收涨1.56%，报22.75港元。（完）

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