香港社会：李嘉诚呼吁年轻的示威者马上回到家人身旁，不要激动

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港10月15日 - 就近日备受社会关注的“占中”行动，香港富商李嘉诚周三发表声明，呼吁年轻的示威者马上回到家人身旁，不要激动。
李嘉诚在声明中称，回归后，“一国两制”一直保障香港的生活方式，而政制往前走，是保障50年不变后的未来。
他表示，理解同学们的热情，但“追求”要以智慧导航，所有人都应谨守法治。香港警队一直守护法纪，如法治缺堤，将会是香港最大的悲哀。”
“年轻的示威者们，有着父母 、家人 、香港人及中央的关心，并 已成功传递心情信息，大家都听到，”他说。
他重申，这几十年中国改革开放的决心从没有动摇，说明只要迈出第一步，空间便无限大。加上今天的国家领导人正风立政以法治国的决心，民族是很有希望的。
他最后“恳请大家不要激动，恳请大家不要让今天的激情，变成明天的遗憾，恳切呼吁大家马上回到家人的身旁”。
这次主要由学生构成的示威者，要求实现全面民主，并要求特首梁振英下台。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员会筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。（完） (记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。