香港社会：李嘉诚呼吁年轻的示威者马上回到家人身旁，不要激动

路透香港10月15日 - 就近日备受社会关注的“占中”行动，香港富商李嘉诚周三发表声明，呼吁年轻的示威者马上回到家人身旁，不要激动。

李嘉诚在声明中称，回归后，“一国两制”一直保障香港的生活方式，而政制往前走，是保障50年不变后的未来。

他表示，理解同学们的热情，但“追求”要以智慧导航，所有人都应谨守法治。香港警队一直守护法纪，如法治缺堤，将会是香港最大的悲哀。”

“年轻的示威者们，有着父母 、家人 、香港人及中央的关心，并 已成功传递心情信息，大家都听到，”他说。

他重申，这几十年中国改革开放的决心从没有动摇，说明只要迈出第一步，空间便无限大。加上今天的国家领导人正风立政以法治国的决心，民族是很有希望的。

他最后“恳请大家不要激动，恳请大家不要让今天的激情，变成明天的遗憾，恳切呼吁大家马上回到家人的身旁”。