中国新股：证监会再核准11家企业新股首发申请，为IPO重启后第五批

路透北京10月15日 - 中国证监会周三称今日核准11家企业的新股首发申请，其中上交所6家，深交所中小板2家、创业板3家。这是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第五批新股批文。

将在上交所上市的六家企业分别为曙光信息产业公司、桂林福达公司、宁波精达成形装备公司、陕西黑猫焦化公司、合肥合锻机床公司、中电电机公司。

深交所中小板的新上市公司有沈阳萃华金银珠宝公司和海洋王照明科技公司，创业板新上市公司有北京九强生物技术公司、江门市地尔汉宇电器公司和辽宁科隆精细化工公司。

证监会官方微信称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股说明书。