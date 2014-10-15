更新版 1-台湾货币市场：例行支出高峰日未见银行资金短少，短率稳于低位

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
* 例行支出高峰未使银行资金短少
* 短率稳于低位，短票市场供不应求
* 债券附买回利率也持平目前水位 (更新拆款数据及存单细节)
记者 高洁如
路透台北10月15日 - 台湾银行间短率周三大致平稳。交易人员表示，虽逢15日的例行支出的高峰，但银行资金不见明显减少，整体市场资金仍旧充裕无虞，供需上相当平衡。
交易人士表示，多钱的银行不少，而持续拆入的金融机构也有，这令市场供需双方力道处于相对平稳。而目前大型的银行多愿意将余钱落在一周的期间，利率稍高于隔夜拆款1-2基点，令一周的拆款成交也算活络。
〞我家的存款一直走，因为寿险业者说有新的金融商品可以投资，〞一家小型金融机构交易员表示。
至于今日虽是月中的例行支出高峰，不过银行的放款似未见明显上扬，有余力拆出的银行也还不少。也有交易员表示，今日虽有300余亿台币的公债交割，但是也有高达400多亿的公债还本付息，这令原本交割的紧缩因素并未见发酵。
周三有89甲4期公债将还本付息达424.5亿台币，而同时也有五年期可分割公债103甲15期交割，金额344.538亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日在0.387%；今日区间在0.295-0.425%，上日在0.295-0.415%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，同上日。
**短票利率也在低位**
短票市场方面，交易员表示，15日的例行支出高峰日，企业发票通常并未因此升高，倒是银行通常是放款会高一点。不过，今日并未见银行明显少钱的情况，大型金融机构仍入市买短票，供给资金。
一家民营大型银行交易员说，〞我自保跨月短票开0.63%，但没有人要给我。〞
票券商则说，因今日的短票量不多，因此都挑低利率的短票成交，今日的短票利率仍然处于低位。不过，明、后日估计短票量将明显大于今日，不排除短票成交区间高位会上移一点点。
今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-0.61%，同上日；跨月的自保30天期短票在0.60-0.63%，高位偏少。大型金融机构开在偏低水位的0.61%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.606%，上日在0.610%。
台湾央行周三公布，共发行667亿台币存单。与今日存单到期金额458亿相较，存单发行余额较上日增209亿。
本周央行存单到期总额为1兆7,629.6亿台币，本周余日存单落点为：周四7,419.8亿及周五2,808.5亿。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为负90亿台币，累积超额准备为729亿台币、加计前期1%的超额准备为1,861亿台币。
**附买回利率持平**
台湾债券市场附买回(RP)利率持平。交易商表示，今日虽有公债交割令资金分配略为不均，但投信申购款新增不少，因此无碍调度。
市场人士指出，相较于上日寿险与投信走钱明显，今日反而有不少投信要券，不过落点还是以月底为主。
〞还有两周，不会那么快跨过去。〞一本地证券商交易员说。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月则为0.64-0.65%，大致与上日持平。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，同于上日。
今日有344.538亿台币的五年公债103/15 A03115=TWO 交割。本周台币债券交割因子尚有：周四交割台电公司债98.5亿台币、周五交割裕融 9941.TW 公司债15亿台币。(完) (集体采写 董永年; 审校)
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