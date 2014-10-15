更新版 1-台湾货币市场：例行支出高峰日未见银行资金短少，短率稳于低位

* 例行支出高峰未使银行资金短少

* 短率稳于低位，短票市场供不应求

* 债券附买回利率也持平目前水位 (更新拆款数据及存单细节)

记者 高洁如

路透台北10月15日 - 台湾银行间短率周三大致平稳。交易人员表示，虽逢15日的例行支出的高峰，但银行资金不见明显减少，整体市场资金仍旧充裕无虞，供需上相当平衡。

交易人士表示，多钱的银行不少，而持续拆入的金融机构也有，这令市场供需双方力道处于相对平稳。而目前大型的银行多愿意将余钱落在一周的期间，利率稍高于隔夜拆款1-2基点，令一周的拆款成交也算活络。

〞我家的存款一直走，因为寿险业者说有新的金融商品可以投资，〞一家小型金融机构交易员表示。

至于今日虽是月中的例行支出高峰，不过银行的放款似未见明显上扬，有余力拆出的银行也还不少。也有交易员表示，今日虽有300余亿台币的公债交割，但是也有高达400多亿的公债还本付息，这令原本交割的紧缩因素并未见发酵。

周三有89甲4期公债将还本付息达424.5亿台币，而同时也有五年期可分割公债103甲15期交割，金额344.538亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日在0.387%；今日区间在0.295-0.425%，上日在0.295-0.415%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，同上日。

**短票利率也在低位**

短票市场方面，交易员表示，15日的例行支出高峰日，企业发票通常并未因此升高，倒是银行通常是放款会高一点。不过，今日并未见银行明显少钱的情况，大型金融机构仍入市买短票，供给资金。

一家民营大型银行交易员说，〞我自保跨月短票开0.63%，但没有人要给我。〞

票券商则说，因今日的短票量不多，因此都挑低利率的短票成交，今日的短票利率仍然处于低位。不过，明、后日估计短票量将明显大于今日，不排除短票成交区间高位会上移一点点。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-0.61%，同上日；跨月的自保30天期短票在0.60-0.63%，高位偏少。大型金融机构开在偏低水位的0.61%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.606%，上日在0.610%。

台湾央行周三公布，共发行667亿台币存单。与今日存单到期金额458亿相较，存单发行余额较上日增209亿。

本周央行存单到期总额为1兆7,629.6亿台币，本周余日存单落点为：周四7,419.8亿及周五2,808.5亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为负90亿台币，累积超额准备为729亿台币、加计前期1%的超额准备为1,861亿台币。

**附买回利率持平**

台湾债券市场附买回(RP)利率持平。交易商表示，今日虽有公债交割令资金分配略为不均，但投信申购款新增不少，因此无碍调度。

市场人士指出，相较于上日寿险与投信走钱明显，今日反而有不少投信要券，不过落点还是以月底为主。

〞还有两周，不会那么快跨过去。〞一本地证券商交易员说。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月则为0.64-0.65%，大致与上日持平。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，同于上日。