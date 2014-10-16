重温稿-台湾货币市场：例行支出高峰日未见银行资金短少，短率稳于低位

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 例行支出高峰未使银行资金短少
* 短率稳于低位，短票市场供不应求
* 债券附买回利率也持平目前水位
记者 高洁如
路透台北10月15日 - 台湾银行间短率周三大致平稳。交易人员表示，虽逢15日的例行支出的高峰，但银行资金不见明显减少，整体市场资金仍旧充裕无虞，供需上相当平衡。
交易人士表示，多钱的银行不少，而持续拆入的金融机构也有，这令市场供需双方力道处于相对平稳。而目前大型的银行多愿意将余钱落在一周的期间，利率稍高于隔夜拆款1-2基点，令一周的拆款成交也算活络。
〞我家的存款一直走，因为寿险业者说有新的金融商品可以投资，〞一家小型金融机构交易员表示。
至于今日虽是月中的例行支出高峰，不过银行的放款似未见明显上扬，有余力拆出的银行也还不少。也有交易员表示，今日虽有300余亿台币的公债交割，但是也有高达400多亿的公债还本付息，这令原本交割的紧缩因素并未见发酵。
周三有89甲4期公债将还本付息达424.5亿台币，而同时也有五年期可分割公债103甲15期交割，金额344.538亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日在0.387%；今日区间在0.295-0.425%，上日在0.295-0.415%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，同上日。
**短票利率也在低位**
短票市场方面，交易员表示，15日的例行支出高峰日，企业发票通常并未因此升高，倒是银行通常是放款会高一点。不过，今日并未见银行明显少钱的情况，大型金融机构仍入市买短票，供给资金。
一家民营大型银行交易员说，〞我自保跨月短票开0.63%，但没有人要给我。〞
票券商则说，因今日的短票量不多，因此都挑低利率的短票成交，今日的短票利率仍然处于低位。不过，明、后日估计短票量将明显大于今日，不排除短票成交区间高位会上移一点点。
今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-0.61%，同上日；跨月的自保30天期短票在0.60-0.63%，高位偏少。大型金融机构开在偏低水位的0.61%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.606%，上日在0.610%。
台湾央行周三公布，共发行667亿台币存单。与今日存单到期金额458亿相较，存单发行余额较上日增209亿。
本周央行存单到期总额为1兆7,629.6亿台币，本周余日存单落点为：周四7,419.8亿及周五2,808.5亿。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为负90亿台币，累积超额准备为729亿台币、加计前期1%的超额准备为1,861亿台币。
**附买回利率持平**
台湾债券市场附买回(RP)利率持平。交易商表示，今日虽有公债交割令资金分配略为不均，但投信申购款新增不少，因此无碍调度。
市场人士指出，相较于上日寿险与投信走钱明显，今日反而有不少投信要券，不过落点还是以月底为主。
〞还有两周，不会那么快跨过去。〞一本地证券商交易员说。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月则为0.64-0.65%，大致与上日持平。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，同于上日。
今日有344.538亿台币的五年公债103/15 A03115=TWO 交割。本周台币债券交割因子尚有：周四交割台电公司债98.5亿台币、周五交割裕融 9941.TW 公司债15亿台币。(完) (集体采写 董永年; 审校)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。