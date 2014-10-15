中国债市：上交所启动券商短期公司债试点，融资渠道得以扩展

路透上海10月15日 - 中国证监会一直致力推动发展的债券业务又有新进展。上海证券交易所周三发布证券公司短期公司债试点办法，标志该类债券试点正式启动。这意味着在交易所债券业务内容进一步丰富的同时，券商的融资渠道也得到扩展。

继2013年引入国家开发银行 作为发债主体，增加政策性金融债后，今年以来，上交所在债券市场建设方面继续发力。除对公司债实施风险警示外，在新的业务品种方面，增加了可交换债券、以及信贷资产支持证券等。

上交所官方微博(@上交所发布)称，“证券公司获准在交易所试点发行短期公司债券，有助于拓宽其融资渠道，支持证券行业创新发展；也有助于丰富交易所债券品种，满足投资者多元化投资需求。”

上交所官方尚未给出券商短期债券的具体细节，不过从名称推测，该类债券或与银行间市场现有的证券公司短期融资券属性最为接近。

中国证监会2004年发布的《证券公司债券管理暂行办法》显示，券商发行债券期限最短为一年。

证券公司现有主要融资渠道除在交易所发行公司债外，还可以在银行间市场发行短期融资券，一般期限为三个月，最近一段时间发行利率多在4%-5%之间。此外，券商也可以在银行间货币市场通过质押式回购等借入短期资金。

此前券商所发的公司债，期限相对较长。以招商证券 2013年发行的100亿元人民币公司债为例，期限包括五年期(附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)、普通五年期以及10年期三种。