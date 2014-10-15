欧洲汇市：英镑颓势未改，英国薪资成长落后于通胀脚步

周三的就业数据发布后，英镑/美元 触及高点1.5940美元，但很快回落，最新报1.5915，日内持平。

英镑/欧元上涨至0.7950英镑，盘中升0.1%。

市场此前预期英国央行会是首个升息的主要央行，这种想法推动英镑兑美元在7月触及六年高点。

但经济疲弱信号越来越多--部分是由于欧元区的溢出效应，加上通胀率大降，给这些升息预期泼了一盆冷水。英镑自7月以来下跌了7.5%。

“缺乏薪资增长仍是不足之处，否则复苏应该算相当强劲，”金融机构Hargreaves Lansdown资深分析师Ben Brettell称。

“物价和薪资方面都没有通胀压力，所以保持利率在0.5%是个简单的决定。因此本周数据可能对央行总裁卡尼及其他官员来说都减轻压力了。”(完)

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