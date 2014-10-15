CNH动态：政治经济事件叠加，离岸人民币涨幅受限

路透香港10月15日 - 香港离岸人民币即期 周三短暂下跌后小幅回升，日内盘中汇价窄幅震荡，方向上仍与在岸即期及人民币中间价走反。近日全球政治经济事件叠加不断，交易人士认为，离岸人民币涨幅有限，窄幅盘整几率较大。

”今日宏观数据对盘中影响不大。四中全会即将召开，近日在岸即期基本会走势稳定，升值力度有限，国际市场政治经济事件不断，CNH市场近期应该也是保持窄幅震荡。”一位中资银行交易员称。

因去年同期基数较高，中国9月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅创下56个月低点。而工业领域产能过剩压力令当月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比跌幅扩大。通胀低位徘徊有利于货币政策维持宽松基调。

周三美国财政部将向国会提交半年度外汇报告,交易人士表示，在此之前，按惯例人民币汇率均会出现小幅升值走势，相信今年报告中提到人民币汇率问题，语气也趋弱化。而中国共产党十八届四中全会将于10月20日至23日在北京召开，人民币走势亦会相对稳定。

本地时间18:11，离岸人民币现汇 报6.1385，较上日小涨35个点子，较在岸即期仍处折价状态，两地价差较昨日171个点子缩窄至126个点子。

在岸即期 周三随中间价收贬至6.1259，延续窄幅震荡态势，盘间供求较为均衡。交易员反映，早间公布的通胀数据对即期影响有限，短期内客盘影响占主导，人民币汇率料仍以区间震荡为主。

无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2440/2450，小涨0.05%，上日收盘在6.2470。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.7%左右。

全球汇市，美元兑加元周三升至五年高点，兑挪威克朗也创下四年高位，因投资者再度看多美元，并且回避与弱势油价相关联的货币。（完）

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