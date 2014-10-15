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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 18:44 BJT

欧元债市：希腊公债收益率将创下2012年5月以来单日最大涨幅

路透伦敦10月15日 - 希脑公债收益率周三大涨，势将创下2012年5月以来单日最大涨幅；该国或将提前举行选举及计画提早退出金援，均令投资人感到不安。

希腊10年期公债收益率 涨55个基点至7.60%的高点。 (完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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