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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 18:33 BJT

亚洲橡胶：几近收平，上海期胶上涨抵消油价下跌带来的压力

布兰特原油期货周三跌至47个月新低，之后拉回至84美元略上方。

中国9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，创出2010年1月以来的56个月低点，加深全球经济成长快速降温的疑虑。

“尽管数据疲软，上海期胶及股市盘中走高，为东京市场提供助力，”Tazawa称。

上海期交所主力1月期胶 收跌20元人民币，至每吨12,630元。稍早曾升至高见12,715元。

新加坡商品交易所(SICOM) 11月期胶最新报每公斤149.1美分，上涨0.1美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/蔡美珍；审校 高琦/张明钧)
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