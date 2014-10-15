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市场报道 | 2014年 10月 15日 星期三 18:39 BJT

美股业绩：贝莱德公布第三季净利9.17亿美元，同比成长26%

路透10月15日 - 全球最大资产管理公司贝莱德 周三公布第三季获利成长26%。

贝莱德第三季净利9.17亿美元，或每股盈余5.37美元，高于上年同期的7.30亿美元，或每股4.21美元。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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