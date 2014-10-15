马来西亚期市：棕榈油期货下滑至逾三周低位，因原油下滑及出口疲弱

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透吉隆坡10月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三下滑至逾三周低位，回吐上日涨幅，因原油及豆油价格下滑，且10月上半月出口需求仍然黯淡。
“午盘卖压仍然持续，因油价持续疲软。当原油和豆油下跌，棕榈油也会下滑，”马来西亚一位外资大宗商品经纪商的交易员说。
“现在棕榈油市场主要的压力，是担心股市上涨及能源市场疲软。”
指标12月棕榈油合约 尾盘下跌至2,111马币，为9月23日以来最低，收盘下跌1.3%至2,134马币(约合651美元)。
总成交量为59,068口，高于35,000口的均值。
路透市场分析师王涛表示，技术图表显示棕榈油或将下跌至每吨2,105马币，因位于2,150马币的支撑已经跌破。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。