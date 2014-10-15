马来西亚期市：棕榈油期货下滑至逾三周低位，因原油下滑及出口疲弱

路透吉隆坡10月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三下滑至逾三周低位，回吐上日涨幅，因原油及豆油价格下滑，且10月上半月出口需求仍然黯淡。

“午盘卖压仍然持续，因油价持续疲软。当原油和豆油下跌，棕榈油也会下滑，”马来西亚一位外资大宗商品经纪商的交易员说。

“现在棕榈油市场主要的压力，是担心股市上涨及能源市场疲软。”

指标12月棕榈油合约 尾盘下跌至2,111马币，为9月23日以来最低，收盘下跌1.3%至2,134马币(约合651美元)。

总成交量为59,068口，高于35,000口的均值。

路透市场分析师王涛表示，技术图表显示棕榈油或将下跌至每吨2,105马币，因位于2,150马币的支撑已经跌破。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 龚芳)